Даниил Глейхенгауз назвал условие, при котором Алина Загитова вернётся в спорт

Тренер и хореограф Даниил Глейхенгауз рассказал, что необходимо олимпийской чемпионке Алине Загитовой для возвращения в спорт.

«Она и правда сегодня стала меньше учиться, больше тренироваться, как в старые добрые времена. Ради чего она тренируется? На этот вопрос может ответить только она.



Чтобы вернуться, нужно восстановить хотя бы всё то, что она умела. Чисто прыгать пять тройных, каскады 3-3, плюс набрать физические кондиции для того, чтобы выкатывать этот набор во второй половине программы. Когда и если она это сделает, тогда можно будет уже говорить о возвращении», — приводит слова Глейхенгауза «Матч ТВ».

18-летняя Загитова не участвует в соревнованиях с декабря 2019 года. В сезоне-2020/2021 она не заявлена ни на один из этапов Кубка России, где проходит отбор на чемпионат страны.