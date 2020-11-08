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Жулин — об оценках Косторной: сказался класс её катания, у неё вторая оценка априори выше

Жулин — об оценках Косторной: сказался класс её катания, у неё вторая оценка априори выше
Фигурное катание / Кубок России 0

Призёр Олимпийских игр в танцах на льду, известный тренер Александр Жулин прокомментировал итоги короткой программы на четвёртом этапе Кубка России в Казани.

Лидирующая перед произвольной программой Алёна Косторная менее балла выигрывает у Александры Трусовой. На третьей позиции располагается Майя Хромых.

«Мне очень понравилась вся тройка девочек. Неспроста они все близко расположились. Как показывает практика, нам нужно дождаться произвольной программы, посмотреть, чем дело кончится. Сейчас все три девочки могут претендовать на первое место.

Первое выступление Косторной в сезоне? Мне очень понравилась программа и то, как она прокаталась. Показалось, что она чуть-чуть не набрала оптимальную форму, это моё мнение.

Что касается оценок Косторной, то да, были ошибки и в каскаде, и во вращении, но сказался класс её катания. Не забывайте, что это действующая чемпионка Европы. Естественно, у неё вторая оценка априори выше», — приводит слова Жулина Sport24.

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