Загитова и Валиева выступят с показательными номерами на этапе Гран-при в Москве

Олимпийская чемпионка Алина Загитова и чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева выступят с показательными номерами на этапе Гран-при по фигурному катанию в Москве. Об этом сообщается на афише мероприятия.



Соревнования этапа Гран-при состоятся в «Мегаспорте» 20 и 21 ноября. 22 ноября пройдёт церемония награждения, после которой победители и призёры этапа выступят с показательными номерами.



7 ноября на гала-концерте «Влюблённые в фигурное катание» Загитова выступила с прошлогодним показательным номером Outro, посвящённым ушедшей из жизни маме хореографа группы Этери Тутберидзе Даниила Глейхенгауза Людмиле Шалашовой. Во втором отделении Алина предстала в образе Эсмеральды из мюзикла «Нотр-Дам де Пари». Для спортсменки это было первое публичное выступление на льду за последние девять месяцев.

Алина Загитова выступила на льду впервые за последние девять месяцев