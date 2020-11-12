Александр Жулин рассказал о подготовке Синициной и Кацалапова к московскому этапу

Призёр Олимпийских игр Александр Жулин, тренирующий в настоящее время действующих чемпионов России и Европы в танцах на льду Викторию Синицину и Никиту Кацалапова, сообщил, что пара планирует участвовать в московском этапе Гран-при.
«Вроде получше всё, Вика восстанавливается. Сегодня прокат практически доехали, было красиво. Надеемся, всё будет отлично, к Гран-при ребята готовятся, мы рвёмся в бой. Посмотрим, чем всё кончится, планов сниматься на данный момент нет", — приводит слова Жулина ТАСС.
Напомним, на втором этапе Кубка России в Москве Синицина и Кацалапов из-за болей в колене у партнёрши не сумели завершить произвольный танец. Позже фигуристы снялись с третьего этапа Кубка России в Сочи. Выяснилось, что у Виктории воспаление коленного сухожилия.
В текущем сезоне этапы Гран-при проходят в формате национальных соревнований. Московский этап должен пройти с 20 по 22 ноября.
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