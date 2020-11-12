Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей Легенды Кубка Кремля
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Фигурное катание / Новости /

Александр Жулин рассказал о подготовке Синициной и Кацалапова к московскому этапу

Александр Жулин рассказал о подготовке Синициной и Кацалапова к московскому этапу
Фигурное катание / Кубок России 0

Призёр Олимпийских игр Александр Жулин, тренирующий в настоящее время действующих чемпионов России и Европы в танцах на льду Викторию Синицину и Никиту Кацалапова, сообщил, что пара планирует участвовать в московском этапе Гран-при.

«Вроде получше всё, Вика восстанавливается. Сегодня прокат практически доехали, было красиво. Надеемся, всё будет отлично, к Гран-при ребята готовятся, мы рвёмся в бой. Посмотрим, чем всё кончится, планов сниматься на данный момент нет", — приводит слова Жулина ТАСС.

Напомним, на втором этапе Кубка России в Москве Синицина и Кацалапов из-за болей в колене у партнёрши не сумели завершить произвольный танец. Позже фигуристы снялись с третьего этапа Кубка России в Сочи. Выяснилось, что у Виктории воспаление коленного сухожилия.

В текущем сезоне этапы Гран-при проходят в формате национальных соревнований. Московский этап должен пройти с 20 по 22 ноября.

Прерванный произвольный танец Синициной и Кацалапова на втором этапе Кубка России. Видео
Комментарии (0)
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020