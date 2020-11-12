«Новая звезда зажглась». Жулин оценил успехи Акатьевой

Известный тренер, призёр Олимпийских игр Александр Жулин оценил успехи ученицы Этери Тутберидзе Софьи Акатьевой.
«Новая звезда зажглась. Если бы не возрастные ограничения, я бы ещё поспорил, кто выиграл бы Олимпиаду в Пекине, если б её, скажем, перенесли на два года.
Что касается следующей Олимпиады, тут уже вопрос, в 19 лет такой набор будет сделать куда сложнее. Но я всем девочкам желаю только добра, хочу, чтобы они сохранили всё то, что делают сейчас, и ещё усложнились. Тогда будет просто фантастика», — приводит слова Жулина «РБК-Спорт».
Сегодня, 12 ноября, 13-летняя Акатьева с отрывом в 34 балла от Вероники Жилиной, занявшей второе место, одержала победу на четвёртом этапе Кубка России в Казани. В произвольной программе она чисто прыгнула сольные четверной тулуп и тройной аксель, а также четверной тулуп в связке с двойным.
Примечательно, что Акатьева стала второй фигуристкой в истории, прыгнувшей четверной прыжок и тройной аксель в одной программе. Первой была американка Алиса Лю.
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