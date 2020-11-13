ISU подтвердил, что финал Гран-при в Китае не состоится, но может пройти в другом месте

Пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU) сообщила, что из-за ситуации с коронавирусом, подразумевающей ограничения на передвижения по миру, отменены несколько тестовых соревнований Олимпиады-2022, которые должны были состояться в Пекине (Китай). Среди них финал серии Гран-при по фигурному катанию (10-13 декабря 2020 года), этап Кубка мира по шорт-треку (18-20 декабря) и чемпионат мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях (25-28 февраля 2021 года).

ISU также сообщает, что совместно с МОК и МПК принял решение разработать адаптированную программу спортивных соревнований в рамках подготовки к Играм-2022.

При этом финал Гран-при и чемпионат мира по конькобежному спорту ещё могут состояться в сезоне-2020/2021, но в другое время и вне территории Китая. ISU рассматривает альтернативные варианты проведения, о принятых решениях в ближайшее время будет сообщено дополнительно.