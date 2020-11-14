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Тодоренко: после первой поддержки Костомаров сказал, что мне можно начинать худеть

Тодоренко: после первой поддержки Костомаров сказал, что мне можно начинать худеть
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Телеведущая Регина Тодоренко поделилась подробностями подготовки к шоу «Ледниковый период» с олимпийским чемпионом в танцах на льду Романом Костомаровым.

«У меня сейчас уходит вес, как и у каждой девушки в „Ледниковом периоде“. Фигурное катание предполагает потерю веса. Отличное жиросжигание! Я от этого очень страдаю, потому что пришлось поменять уже практически весь гардероб. Молюсь — поскорее бы забеременеть, чтобы снова войти в те вещи, которые мне нравятся. Хотелось бы быть размера M или L.

А Роман Сергеевич считает по-другому. Даже помню нашу первую поддержку. Он говорит: „Иди сюда, быстренько тебя подниму на плечо, перевернёшься“. Поднимаюсь ему на плечо и слышу: „Э-э-э“. После этого Роман Сергеевич деликатно сказал, что можно уже начинать худеть. А я говорю: „Роман Сергеевич, можно уже начинать качаться потихоньку“, — сказала Тодоренко в эфире программы „Вечерний Ургант“.

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Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: «Чемпионат»

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