Жулин — о словах Бестемьяновой: мне бы хотелось, чтобы в нашей стране было как в Америке

Призёр Олимпийских игр по фигурному катанию Александр Жулин прокомментировал слова олимпийской чемпионки по танцам на льду Натальи Бестемьяновой о том, что ей не хватает её пенсии в 85-90 тыс. рублей.

«Это мнение Натальи, каждый человек может высказывать свою точку зрения. Единственное, не надо делить народ! А то те, кто получает пенсию 10-15 тысяч рублей, читают это, думаю, с неким негодованием. И это в нашем обществе, где многие люди живут бедно, а то и за чертой бедности. Эти граждане с неудовлетворением воспримут то, что кому-то не хватает неких больших сумм. Но, повторюсь, это личное мнение Натальи. Если она захотела его высказать, значит, ей не хватает.

Хватило бы мне такой пенсии? Мне бы хотелось, чтобы в нашей стране было как в Америке. Чтобы была большая зарплата у каждого гражданина и чтобы автоматически с получением заработной платы государство бы в приказном порядке забирало 30% денег. Делается это для того, чтобы, когда гражданин вышел на пенсию, у него была бы приличная сумма на счету.

Американцы, канадцы, выходя на пенсии, не нищенствуют, как в нашей стране, а путешествуют! Это называется социальная защищённость. И если у гражданина большая зарплата, то пускай государство в принудительном порядке забирает большую часть этих денег. Это же потом вернётся! Вот это круто. Но опять же… Может, это у нас и делается, я не знаю", — цитирует Жулина Sport24.