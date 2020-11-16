Жулин — о словах Бестемьяновой: мне бы хотелось, чтобы в нашей стране было как в Америке

Призёр Олимпийских игр по фигурному катанию Александр Жулин прокомментировал слова олимпийской чемпионки по танцам на льду Натальи Бестемьяновой о том, что ей не хватает её пенсии в 85-90 тыс. рублей.
«Это мнение Натальи, каждый человек может высказывать свою точку зрения. Единственное, не надо делить народ! А то те, кто получает пенсию 10-15 тысяч рублей, читают это, думаю, с неким негодованием. И это в нашем обществе, где многие люди живут бедно, а то и за чертой бедности. Эти граждане с неудовлетворением воспримут то, что кому-то не хватает неких больших сумм. Но, повторюсь, это личное мнение Натальи. Если она захотела его высказать, значит, ей не хватает.
Хватило бы мне такой пенсии? Мне бы хотелось, чтобы в нашей стране было как в Америке. Чтобы была большая зарплата у каждого гражданина и чтобы автоматически с получением заработной платы государство бы в приказном порядке забирало 30% денег. Делается это для того, чтобы, когда гражданин вышел на пенсию, у него была бы приличная сумма на счету.
Американцы, канадцы, выходя на пенсии, не нищенствуют, как в нашей стране, а путешествуют! Это называется социальная защищённость. И если у гражданина большая зарплата, то пускай государство в принудительном порядке забирает большую часть этих денег. Это же потом вернётся! Вот это круто. Но опять же… Может, это у нас и делается, я не знаю", — цитирует Жулина Sport24.
- 16 ноября 2020
-
16:56
-
16:00
-
15:45
-
15:28
-
14:30
-
14:27
-
12:46
-
00:17
- 15 ноября 2020
-
22:47
-
22:31
-
21:51
-
20:57
-
14:51
-
11:07
-
00:20
- 14 ноября 2020
-
23:47
-
22:57
-
22:12
-
18:20
-
17:06
-
14:52
-
14:38
-
12:32
-
12:28
-
12:17
-
12:07
-
10:38
-
00:31
- 13 ноября 2020
-
21:44
-
17:53
-
15:03
-
13:20
-
11:33
-
10:29
-
10:00