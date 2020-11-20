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Косторная — о работе с Ше-Линн Бурн: катается она явно получше меня

Косторная — о работе с Ше-Линн Бурн: катается она явно получше меня
Фигурное катание / Гран-при 0

Российская фигуристка Алёна Косторная рассказала о работе с хореографом Ше-Линн Бурн, чемпионкой мира в танцах на льду.

«Работа с Ше-Линн Бурн? Абсолютно всё по-другому, вплоть до того, как она исполняет элементы. И смотрится это по-другому, и катается она явно получше меня. Поэтому мне было достаточно тяжело повторять за ней, потому что это уровень. А у меня он не такой большой. Я посмотрела и поняла, что мне ещё много чему нужно учиться.

Я пробовала четверной сальхов, но сейчас задача стоит чисто накатывать программы и выйти с тремя тройными акселями. Как только будет возможность, попробую выучить четверной. Но пока это в планах. Мы работаем конкретно над тем, что понадобится сейчас», — рассказала Косторная в интервью YouTube-каналу Первого канала.

Косторная вошла в состав участниц этапа Гран-при в Москве, который стартует сегодня, 20 ноября.

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