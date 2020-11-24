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Алина Загитова выступит на открытии ГУМ-катка

Алина Загитова выступит на открытии ГУМ-катка
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова выступит на открытии ГУМ-катка в Москве. Мероприятие запланировано на 28 ноября. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу организаторов.

«Специально для гостей торжественного открытия ГУМ-катка 28 ноября фигуристы Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас представят фрагмент из нашумевшего мюзикла Татьяны Навки «Руслан и Людмила», а сильнейшая фигуристка планеты, обладательница всех титулов в фигурном катании Алина Загитова представит отрывок мюзикла «Спящая красавица. Легенда двух королевств», — отмечается в сообщении пресс-службы.

Напомним, в декабре 2019 года 18-летняя Загитова приостановила карьеру и в настоящее время является ведущей телевизионного проекта «Ледниковый период».

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