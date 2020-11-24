«Очень рада, что пришли». Загитова опубликовала фото с Загорски и Гурейро

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова опубликовала в «сториз» на своей странице в «Инстаграме» фотографию с российскими фигуристами Джонатаном Гурейро и Тиффани Загорски, которые вместе выступают в танцевальном дуэте.



«Очень рада, что пришли», – написала Загитова.

Напомним, Загорски и Гурейро стали вторыми на российском этапе серии Гран-при. Победителями соревнования стали Виктория Синицина и Никита Кацалапов, бронзовые медали достались Анастасии Скопцовой и Кириллу Алёшину.



Загитова — олимпийская чемпионка в одиночном катании и серебряный призёр в командных соревнованиях, чемпионка мира, чемпионка Европы, победительница и серебряный призёр финалов Гран-при, чемпионка России, чемпионка мира среди юниоров. В декабре 2019 года Алина приостановила карьеру и в настоящее время является ведущей телевизионного проекта «Ледниковый период».