Илья Авербух назвал один из залогов успеха у фигуристов

Призёр Олимпийских игр по фигурному катанию, хореограф и продюсер Илья Авербух сказал что, по его мнению, является залогом успеха у фигуристов.



«Высшее образование необходимо как любому человеку, так и спортсмену. Очень важно понимать, что после спортивной карьеры образование становится тем мостиком, который помогает тебе найти себя уже в следующей жизни. В любом случае это [окончание спортивной карьеры] произойдет, не дай бог, из-за травмы.

Любой спортсмен рано или поздно заканчивает карьеру, поэтому и образованием, и самообразованием нужно заниматься постоянно. Понятно, что спортивные тренировки не всегда позволяют абсолютно погружаться в учёбу, но высшее образование — это залог успеха в дальнейшей жизни», — приводит слова Авербуха iReactor.