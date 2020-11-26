Коган оценил работу федерации фигурного катания Санкт-Петербурга

Генеральный директор федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган поделился мнением о деятельности руководства федерации фигурного катания на коньках Санкт-Петербурга, чьим президентом является Сергей Чопозов. Также Александр прокомментировал разговоры о том, что чемпионат России по фигурному катанию может пройти в Санкт-Петербурге в декабре 2021 года.
«Касательно петербургской федерации — думаю, пока рано говорить о том, как работает новый человек, потому что работу оценивают по реальным делам. Пока как таковых дел, которые бы имели вклад в развитие фигурного катания России, не было возможности увидеть, так как не было больших мероприятий, по которым можно было бы оценивать работу.
Предолимпийский чемпионат России? Разговоры о том, что он будет в Санкт-Петербурге, неофициальные, не знаю, откуда у вас такая информация. Кандидатов на проведение следующего чемпионата России предостаточно», — приводит слова Когана «Спорт-экспресс».
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