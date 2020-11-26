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Елена Радионова — о предложении Норвегии: фигурное катание так перестанет прогрессировать

Елена Радионова — о предложении Норвегии: фигурное катание так перестанет прогрессировать
Фигурное катание / Гран-при 0

Бронзовый призёр чемпионата мира 2015 года в женском одиночном катании Елена Радионова прокомментировала предложение Норвежской ассоциации фигурного катания о поднятии возрастного ценза в женском катании до 17 лет.

«Я против повышения, я за то, чтобы всё оставалось как есть, тем более что возраст и так уже поднимали на год. Мне интересно смотреть на девчонок, которые прыгают четверные прыжки, это зрелищно. А есть девочки, которые берут второй оценкой.

Поэтому я против повышения возраста, иначе фигурное катание перестанет так прогрессировать, как сейчас, и мы можем остановиться в развитии. Фигурное катание идёт вперёд, и не надо его останавливать в этом движении», – приводит слова Радионовой ТАСС.

Норвегия снова предложила поднять возрастной ценз у фигуристок до 17 лет
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