Елена Радионова — о предложении Норвегии: фигурное катание так перестанет прогрессировать

Бронзовый призёр чемпионата мира 2015 года в женском одиночном катании Елена Радионова прокомментировала предложение Норвежской ассоциации фигурного катания о поднятии возрастного ценза в женском катании до 17 лет.

«Я против повышения, я за то, чтобы всё оставалось как есть, тем более что возраст и так уже поднимали на год. Мне интересно смотреть на девчонок, которые прыгают четверные прыжки, это зрелищно. А есть девочки, которые берут второй оценкой.



Поэтому я против повышения возраста, иначе фигурное катание перестанет так прогрессировать, как сейчас, и мы можем остановиться в развитии. Фигурное катание идёт вперёд, и не надо его останавливать в этом движении», – приводит слова Радионовой ТАСС.