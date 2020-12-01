Алексей Ягудин рассказал, кто из фигуристок, по его мнению, сможет поехать на Олимпиаду

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин поделился мнением о кандидатах, которые смогут представлять Россию на Олимпийских играх.



«Кто поедет на Олимпиаду? Если она вообще будет. На днях же сказали, что отменили чемпионат мира среди юниоров. А он должен был проходить в марте. Я думаю, Европы вообще не будет. Мир — может быть… Честно, не думаю. Там же распределяются квоты на следующую Олимпиаду. Может быть, как-то что-то придумают, но не верю.



Кто поедет? Кто доживёт. Такая большая ротация кадров, но там потрясающая просто Валиева», — сказал Ягудин в интервью YouTube-каналу Василия Конова.



Кроме победы на Олимпийских играх 2002 года в Солт-Лейк-Сити в активе Ягудина четыре золотые медали чемпионатов мира и три награды высшей пробы континентальных первенств. После окончания профессиональной спортивной карьеры Алексей выступает в ледовых шоу и работает на телевидении.

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