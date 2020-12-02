Тарасова: расписание соревнований мы не должны подстраивать под здоровье спортсменов

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказала мнение, что утверждённый график соревнований не должен изменяться из-за болезни спортсменов.
По информации СМИ, чемпион Европы Дмитрий Алиев заболел пневмонией и вынужден будет пропустить пятый этап Кубка России, который пройдёт в Москве с 5 по 8 декабря. Под угрозой также выступление Алиева на чемпионате России в конце месяца, так как отбор на национальное первенство проходит по итогам Кубка.
«Мы своё расписание чемпионатов и других соревнований не должны подстраивать под здоровье спортсменов. Какой бы у нас грипп ни был, коронавирус или ещё что-то подобное, у нас есть свой график, по которому мы работаем. Мы бережём себя для того, чтобы по максимуму застраховать себя от болезни, но подстраивать соревнования под состояние здоровья спортсменов — это непрофессионально.
С какой стати надо что-то отменять? Пускай спортсмены и тренеры не ходят на банкеты, пусть сидят в номерах или отдыхают дома, готовятся к следующим турнирам», — приводит слова Тарасовой РИА «Новости».
- 3 декабря 2020
-
00:57
-
00:42
- 2 декабря 2020
-
23:59
-
22:01
-
21:44
-
20:50
-
20:05
-
17:56
-
17:28
-
15:34
-
15:12
-
11:42
-
10:30
-
00:46
- 1 декабря 2020
-
22:14
-
19:35
-
17:50
-
17:32
-
16:15
-
15:38
-
15:26
-
14:59
-
14:23
-
13:30
-
13:00
-
12:35
-
12:26
-
11:11
-
00:07
- 30 ноября 2020
-
22:59
-
22:12
-
20:23
-
18:58
-
18:11
-
15:01