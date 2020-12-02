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Тарасова: расписание соревнований мы не должны подстраивать под здоровье спортсменов

Тарасова: расписание соревнований мы не должны подстраивать под здоровье спортсменов
Фигурное катание / Кубок России 0

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказала мнение, что утверждённый график соревнований не должен изменяться из-за болезни спортсменов.

По информации СМИ, чемпион Европы Дмитрий Алиев заболел пневмонией и вынужден будет пропустить пятый этап Кубка России, который пройдёт в Москве с 5 по 8 декабря. Под угрозой также выступление Алиева на чемпионате России в конце месяца, так как отбор на национальное первенство проходит по итогам Кубка.

«Мы своё расписание чемпионатов и других соревнований не должны подстраивать под здоровье спортсменов. Какой бы у нас грипп ни был, коронавирус или ещё что-то подобное, у нас есть свой график, по которому мы работаем. Мы бережём себя для того, чтобы по максимуму застраховать себя от болезни, но подстраивать соревнования под состояние здоровья спортсменов — это непрофессионально.

С какой стати надо что-то отменять? Пускай спортсмены и тренеры не ходят на банкеты, пусть сидят в номерах или отдыхают дома, готовятся к следующим турнирам», — приводит слова Тарасовой РИА «Новости».

Источник: Дмитрий Алиев заболел пневмонией
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