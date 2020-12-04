Алина Загитова: я такой человек — сама могу себя так загнобить, что мало не покажется

Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Алина Загитова рассказала, в каком случае и с какой целью пересматривает свои прошлые прокаты.
«Когда прокаты хорошие, да, смотрю. Когда плохие… Вообще надо бы смотреть, какая ошибка, анализировать. Но я не люблю смотреть — вспоминать, как это всё было, потому что это и так психологически уже задавило меня. А я такой человек, который без всяких людей могу себя так загнобить, что мало не покажется. Когда прокаты хорошие или более-менее, смотрю, как это всё выглядело на камере. Иногда и комментарии тоже смотрю.
Интересно послушать мнение других людей – тоже профессионалов фигурного катания, Татьяну Анатольевну в особенности. Естественно, что я всё-таки слушаю своих тренеров в первую очередь, а потом уже всех остальных», — сказала Загитова Первому каналу.
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