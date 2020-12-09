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Глава ФФККР объяснил отсутствие Евгении Медведевой в числе участников чемпионата России

Глава ФФККР объяснил отсутствие Евгении Медведевой в числе участников чемпионата России
Фигурное катание / Чемпионат России 0

Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков прокомментировал отсутствие двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой в составе участниц чемпионата России, который пройдёт в Челябинске с 24 по 27 декабря.

«Медведева не выступит на чемпионате России, потому что она ещё восстанавливается. К этому турниру она пока не готова», — сказал Горшков с беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Ранее Евгения из-за проблем со спиной не выступила ни на одном этапе Кубка России. Медведева — двукратный серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года, двукратная чемпионка мира (2016, 2017), бронзовый призёр чемпионата мира (2019), двукратная чемпионка Европы (2016, 2017), двукратная чемпионка России (2016, 2017), двукратная победительница финалов Гран-при (2015, 2016).

Косторная и Туктамышева выступят на чемпионате России, Медведева — нет
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