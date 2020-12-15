«Греческая богиня!» Подписчики отреагировали на фото Алины Загитовой в образе

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова выложила в «сториз» своего «инстаграма» фотографию, на которой можно посмотреть, как она в образе готовится к первой в жизни сессии.

«Готовлюсь к сессии по актёрскому мастерству», — подписала она фото.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» команды Загитовой.

Вот какие комментарии оставили подписчики.

«Греческая богиня!»

«Бог ты мой, Алина! Афродита!»

«Спортсменка, студентка и просто красавица».

18-летняя Загитова год назад, после финала Гран-при, взяла перерыв в карьере. Алина окончила школу, поступила в Российскую академию народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) и стала ведущей телевизионного проекта «Ледниковый период». Также Загитова участвует в различных шоу и показательных выступлениях. О завершении карьеры или о возвращении к соревнованиям спортсменка пока не говорит.