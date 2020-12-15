«Греческая богиня!» Подписчики отреагировали на фото Алины Загитовой в образе

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова выложила в «сториз» своего «инстаграма» фотографию, на которой можно посмотреть, как она в образе готовится к первой в жизни сессии.
«Готовлюсь к сессии по актёрскому мастерству», — подписала она фото.
Посмотреть фото можно в «инстаграме» команды Загитовой.
Вот какие комментарии оставили подписчики.
«Греческая богиня!»
«Бог ты мой, Алина! Афродита!»
«Спортсменка, студентка и просто красавица».
18-летняя Загитова год назад, после финала Гран-при, взяла перерыв в карьере. Алина окончила школу, поступила в Российскую академию народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) и стала ведущей телевизионного проекта «Ледниковый период». Также Загитова участвует в различных шоу и показательных выступлениях. О завершении карьеры или о возвращении к соревнованиям спортсменка пока не говорит.
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