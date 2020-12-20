Навка и Костомаров воссоединились ради выступления на «Ледниковом периоде»

Золотые медалисты Олимпийских игр 2006 года в Турине Татьяна Навка и Роман Костомаров воссоединились ради совместного выступления на телешоу «Ледниковый период». Костомаров на нём является одним из участников, тогда как Навка судит выступающих, будучи членом жюри. Дуэт выступил под композицию Аллы Пугачёвой «Не отрекаются любя".

Видео можно посмотреть на канале «Ледникового периода» в YouTube. Права на видео принадлежат Первому каналу.



Помимо победы на Олимпийских играх Навка и Костомаров дважды выигрывали чемпионат мира по фигурному катанию, три раза побеждали на чемпионате Европы, три раза выигрывали финал Гран-при и становились чемпионами мира среди юниоров. В активе танцевального дуэта три золотые медали чемпионата России.