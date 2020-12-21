«Я пытался обмануть природу». Фигурист Алиев прокомментировал решение сняться с ЧР

Чемпион Европы 2020 года в мужском одиночном катании Дмитрий Алиев прокомментировал решение сняться с чемпионата России по фигурному катанию. Соревнования пройдут в Челябинске с 24 по 27 декабря.
«Я очень сожалею о том, что не смогу выступить на грядущем чемпионате России—2021. Я пробовал и надеялся, что после болезни у меня не уйдёт форма и не будет истощения организма. К сожалению, за пять дней мне не удалось привести себя в рабочее состояние, чтобы биться так, как я хочу! Я пытался обмануть природу, но она оказалась мудрее.
Спасибо за вашу поддержку и за то, что вы ждёте. Берегите себя и своё здоровье. Я желаю всем выступить достойно! А своим друзьям — успеха и удачи, я с вами", — написал Алиев.
Пост доступен в «инстаграме» Дмитрия Алиева.
Ранее в декабре Алиев прошёл тест на коронавирус, результат оказался положительным. Из-за болезни 21-летний спортсмен пропустил этап Кубка России в Москве.
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