«Я пытался обмануть природу». Фигурист Алиев прокомментировал решение сняться с ЧР

Чемпион Европы 2020 года в мужском одиночном катании Дмитрий Алиев прокомментировал решение сняться с чемпионата России по фигурному катанию. Соревнования пройдут в Челябинске с 24 по 27 декабря.

«Я очень сожалею о том, что не смогу выступить на грядущем чемпионате России—2021. Я пробовал и надеялся, что после болезни у меня не уйдёт форма и не будет истощения организма. К сожалению, за пять дней мне не удалось привести себя в рабочее состояние, чтобы биться так, как я хочу! Я пытался обмануть природу, но она оказалась мудрее.

Спасибо за вашу поддержку и за то, что вы ждёте. Берегите себя и своё здоровье. Я желаю всем выступить достойно! А своим друзьям — успеха и удачи, я с вами", — написал Алиев.

Пост доступен в «инстаграме» Дмитрия Алиева.

Ранее в декабре Алиев прошёл тест на коронавирус, результат оказался положительным. Из-за болезни 21-летний спортсмен пропустил этап Кубка России в Москве.