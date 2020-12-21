Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Фигурное катание / Новости /

«Я пытался обмануть природу». Фигурист Алиев прокомментировал решение сняться с ЧР

«Я пытался обмануть природу». Фигурист Алиев прокомментировал решение сняться с ЧР
Фигурное катание / Чемпионат России 0
Аудио-версия:

Чемпион Европы 2020 года в мужском одиночном катании Дмитрий Алиев прокомментировал решение сняться с чемпионата России по фигурному катанию. Соревнования пройдут в Челябинске с 24 по 27 декабря.

«Я очень сожалею о том, что не смогу выступить на грядущем чемпионате России—2021. Я пробовал и надеялся, что после болезни у меня не уйдёт форма и не будет истощения организма. К сожалению, за пять дней мне не удалось привести себя в рабочее состояние, чтобы биться так, как я хочу! Я пытался обмануть природу, но она оказалась мудрее.

Спасибо за вашу поддержку и за то, что вы ждёте. Берегите себя и своё здоровье. Я желаю всем выступить достойно! А своим друзьям — успеха и удачи, я с вами", — написал Алиев.

Пост доступен в «инстаграме» Дмитрия Алиева.

Ранее в декабре Алиев прошёл тест на коронавирус, результат оказался положительным. Из-за болезни 21-летний спортсмен пропустил этап Кубка России в Москве.

Дмитрий Алиев снялся с чемпионата России по фигурному катанию
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020