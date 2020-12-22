Анна Щербакова рассказала, как перенесла пневмонию

Двукратная чемпионка России по фигурному катанию Анна Щербакова рассказала, как переболела пневмонией, из-за которой ей пришлось пропустить этап Гран-при в Москве.
«Получилось так, что после этапа (Кубка России. — Прим. «Чемпионата») в Сочи я готовилась к Гран-при и чувствовала себя хорошо, а как оказалось, началась болезнь в скрытой форме. Бессимптомно я болела, при этом тренировалась, ничего особо не было, и потом резко почувствовала ухудшение.
Это был первый день, мы сразу же сделали кучу разных обследований, анализов. И оказалось, что я уже какое-то продолжительное время болею. Пришлось сниматься с соревнований.
Но для меня, наверное, это снятие с Гран-при было не настолько в тот момент значимо, как то, что я понимала, что впереди чемпионат России. И казалось, что впереди много времени, но я понимала, что это всё серьёзно и воспаление лёгких не лечится за неделю. И сразу мы как-то постарались выстроить план именно к чемпионату России», — рассказала спортсменка в интервью Первому каналу.
Чемпионат России пройдёт в Челябинске с 24 по 27 декабря.
- 22 декабря 2020
-
11:38
-
11:35
-
11:26
-
11:18
-
11:17
-
11:11
-
10:14
-
09:30
-
09:26
-
00:42
- 21 декабря 2020
-
23:51
-
23:14
-
22:53
-
22:27
-
20:45
-
20:15
-
19:31
-
19:07
-
18:25
-
16:20
-
15:18
-
12:25
-
12:01
-
11:33
-
11:21
-
09:46
-
00:15
- 20 декабря 2020
-
22:31
-
22:18
-
21:42
-
20:57
-
19:55
-
19:22
-
18:07
-
11:23