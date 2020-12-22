Татьяна Тарасова не приедет на чемпионат России по состоянию здоровья

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова не сможет посетить чемпионат России, который пройдёт в Челябинске в ближайшие выходные, с 24 по 27 декабря.

«Здоровье пока не позволяет, поэтому я не поеду», — приводит слова Тарасовой ТАСС.

Тарасова должна комментировать соревнования турнира, который покажут на Первом канале. По её словам, не исключён вариант, что ей удастся работать удалённо.

«Возможно, я немного прокомментирую из дома, если мне всё настроят», — добавила она.

Сегодня, 22 декабря, стало известно, что чемпионат России по фигурному катанию пропустит 17-летняя Алёна Косторная. Спортсменка не успела восстановиться после коронавируса. Ранее сообщалось, что на турнире не выступит и двукратная чемпионка мира Евгения Медведева.