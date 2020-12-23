Александр Жулин: главное, чтобы на ЧР обошлось без травм. Там и так мало здоровых

Двукратный призёр Олимпийских игр, тренер по фигурному катанию Александр Жулин поделился ожиданиями от чемпионата России, который пройдёт в Челябинске с 24 по 27 декабря.
«Главное, чтобы все выступили на чемпионате России и обошлось без травм. А то и так там мало людей здоровых выступает. Всем удачи и прекрасных прокатов! Не хочу ничего говорить о фаворитах, всё определится на льду», — сказал Жулин с беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
Расписание соревнований
24 декабря
12:00 мск. Мужчины, короткая программа.
14:50. Танцевальные пары, ритм-танец.
18:00. Спортивные пары, короткая программа.
25 декабря
11:30. Танцевальные пары, произвольный танец.
14:15. Мужчины, произвольная программа.
17:20. Женщины, короткая программа.
26 декабря
14:30. Спортивные пары, произвольная программа.
17:00. Женщины, произвольная программа.
27 декабря
12:00. Показательные выступления.
- 23 декабря 2020
-
13:54
-
12:57
-
12:32
-
12:07
-
11:57
-
11:42
-
11:23
-
11:13
-
10:27
-
10:12
-
09:53
- 22 декабря 2020
-
23:00
-
22:20
-
21:11
-
19:38
-
19:08
-
18:57
-
18:21
-
17:21
-
16:14
-
15:34
-
15:33
-
14:37
-
14:34
-
14:25
-
14:23
-
14:17
-
13:29
-
13:02
-
11:38
-
11:35
-
11:26
-
11:18
-
11:17
-
11:11