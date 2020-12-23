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Александр Жулин: главное, чтобы на ЧР обошлось без травм. Там и так мало здоровых

Александр Жулин: главное, чтобы на ЧР обошлось без травм. Там и так мало здоровых
Фигурное катание / Чемпионат России 0
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Двукратный призёр Олимпийских игр, тренер по фигурному катанию Александр Жулин поделился ожиданиями от чемпионата России, который пройдёт в Челябинске с 24 по 27 декабря.

«Главное, чтобы все выступили на чемпионате России и обошлось без травм. А то и так там мало людей здоровых выступает. Всем удачи и прекрасных прокатов! Не хочу ничего говорить о фаворитах, всё определится на льду», — сказал Жулин с беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Расписание соревнований
24 декабря
12:00 мск. Мужчины, короткая программа.
14:50. Танцевальные пары, ритм-танец.
18:00. Спортивные пары, короткая программа.

25 декабря
11:30. Танцевальные пары, произвольный танец.
14:15. Мужчины, произвольная программа.
17:20. Женщины, короткая программа.

26 декабря
14:30. Спортивные пары, произвольная программа.
17:00. Женщины, произвольная программа.

27 декабря
12:00. Показательные выступления.

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