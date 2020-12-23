Александр Жулин: главное, чтобы на ЧР обошлось без травм. Там и так мало здоровых

Двукратный призёр Олимпийских игр, тренер по фигурному катанию Александр Жулин поделился ожиданиями от чемпионата России, который пройдёт в Челябинске с 24 по 27 декабря.

«Главное, чтобы все выступили на чемпионате России и обошлось без травм. А то и так там мало людей здоровых выступает. Всем удачи и прекрасных прокатов! Не хочу ничего говорить о фаворитах, всё определится на льду», — сказал Жулин с беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Расписание соревнований

24 декабря

12:00 мск. Мужчины, короткая программа.

14:50. Танцевальные пары, ритм-танец.

18:00. Спортивные пары, короткая программа.



25 декабря

11:30. Танцевальные пары, произвольный танец.

14:15. Мужчины, произвольная программа.

17:20. Женщины, короткая программа.



26 декабря

14:30. Спортивные пары, произвольная программа.

17:00. Женщины, произвольная программа.



27 декабря

12:00. Показательные выступления.