«Опоздали и получили штраф». Морозов объяснил задержку перед прокатом на чемпионате России
Фигурист Владимир Морозов, выступающий в паре с Евгенией Тарасовой, объяснил задержку перед прокатом короткой программы на чемпионате России, который проходит в Челябинске.
«Подозвал наш тренер и сказал новые напутственные слова. Они звучали немножко дольше, чем обычно, поэтому мы не уложились в отведённое время, опоздали на две секунды и получили штраф. Что за слова? Они предназначались только нам. Он умеет подобрать слова», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Алексей Адамов.
Тарасова и Морозов лидируют после короткой программы. За технику они получили 43,23 балла, за компоненты — 38,42. Второе место заняли Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, третье — Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин.
«Траньков был недоволен». Тарасова — об ошибке в короткой программе на чемпионате России
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