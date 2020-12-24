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«Опоздали и получили штраф». Морозов объяснил задержку перед прокатом на чемпионате России

«Опоздали и получили штраф». Морозов объяснил задержку перед прокатом на чемпионате России
Фигурное катание / Чемпионат России 0

Фигурист Владимир Морозов, выступающий в паре с Евгенией Тарасовой, объяснил задержку перед прокатом короткой программы на чемпионате России, который проходит в Челябинске.

«Подозвал наш тренер и сказал новые напутственные слова. Они звучали немножко дольше, чем обычно, поэтому мы не уложились в отведённое время, опоздали на две секунды и получили штраф. Что за слова? Они предназначались только нам. Он умеет подобрать слова», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Алексей Адамов.

Тарасова и Морозов лидируют после короткой программы. За технику они получили 43,23 балла, за компоненты — 38,42. Второе место заняли Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, третье — Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин.

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