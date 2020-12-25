Плющенко: Косторная пришла ко мне с травмой

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал, что Алёна Косторная пришла в его академию с травмой. Напомним, в межсезонье-2020 Косторная ушла в академию «Ангелы Плющенко» от тренера Этери Тутберидзе.

«На Гран-при России Алёна каталась с травмой: она пришла с травмой ко мне, и сейчас мы потихоньку лечимся.

На Гран-при она выступила близко к своему максимуму. Девчонки работают, трудятся. Правда, после Кубка «Ростелекома» Алена заболела, я даже не знаю как. Но это наша спортивная жизнь, мы к такому должны быть готовы», — приводятся слова Плющенко на сайте Олимпийского канала.

Напомним, Косторная, не до конца восстановившаяся после перенесённого коронавируса, пропускает чемпионат России, который проходит в Челябинске с 24 по 27 декабря.