Гурейро прокомментировал второе место в танцах на льду на чемпионате России

Фигурист Джонатан Гурейро, выступающий в танцах на льду прокомментировал выступление на чемпионате России. Гурейро и его партнёрша Тиффани Загорски заняли второе место в соревнованиях танцевальных дуэтов, уступив паре Александра Степанова/Иван Букин.

«Сегодня была потрясающая атмосфера. Показалось, что наша музыка заряжала зрителей, а они отдавали эту энергию нам. Трибуны заполнены на 35%, но такое ощущение, что все 80.

У нас это не первый старт. С каждым турниром мы улучшаемся, нам всё комфортнее в нашей программе, мы её лучше чувствуем, хотя катаем уже второй сезон.

К нам пока не обращались по поводу участия в шоу, но мы открыты для предложений», — передаёт слова Гурейро корреспондент «Чемпионата» Алексей Адамов.