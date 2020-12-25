Гурейро прокомментировал второе место в танцах на льду на чемпионате России
Фигурист Джонатан Гурейро, выступающий в танцах на льду прокомментировал выступление на чемпионате России. Гурейро и его партнёрша Тиффани Загорски заняли второе место в соревнованиях танцевальных дуэтов, уступив паре Александра Степанова/Иван Букин.
«Сегодня была потрясающая атмосфера. Показалось, что наша музыка заряжала зрителей, а они отдавали эту энергию нам. Трибуны заполнены на 35%, но такое ощущение, что все 80.
У нас это не первый старт. С каждым турниром мы улучшаемся, нам всё комфортнее в нашей программе, мы её лучше чувствуем, хотя катаем уже второй сезон.
К нам пока не обращались по поводу участия в шоу, но мы открыты для предложений», — передаёт слова Гурейро корреспондент «Чемпионата» Алексей Адамов.
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