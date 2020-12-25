Жулин: главное, чтобы Щербакова не подорвала здоровье

Известный тренер Александр Жулин высказал своё мнение о физическом состоянии перед произвольной программой Анны Щербаковой, которая недавно перенесла пневмонию.

Щербакова лидирует после короткой программы, второе место занимает 14-летняя Камила Валиева, третье — Дарья Усачёва.

«Ей будет безумно тяжело. Я вижу, какой она боец, и хочу только пожелать ей здоровья. Хочется, чтобы она поговорила с врачами, с тренером. Произвольная намного сложнее физически. Главное, чтобы она не подорвала здоровье, ведь никто не знает, какие последствия у этого заболевания, у этого коронавируса. Я больше чем уверен, что она пойдёт и доедет. Она боец, конечно, каких мало. Я безумный её фанат, но хорошо бы, чтобы её осмотрели перед произвольной программой. Я вижу, как тяжело люди доезжают и как танцоры на карачки встают после прокатов. Я вижу, насколько тяжело дышится после этого», — приводит слова Жулина Sport24.