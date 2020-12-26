Дарья Усачёва: для меня взрослый чемпионат России — это пока что «вау»

Юниорка Дарья Усачёва, занимающая третье место после короткой программы на чемпионате России в Челябинске, прокомментировала свой прокат. Ученица Этери Тутберидзе чисто исполнила все прыжковые элементы: двойной аксель, тройной лутц и каскад тройной флип – тройной тулуп, но потеря баланса и касание рукой в дорожке шагов обернулось потерей уровня на этом элементе
«Можно сказать, я довольна своей программой, за исключением ошибки в начале дорожки. Глупая ошибка и обидная. Рада, что собрала все прыжки. Было очень обидно, когда я соскочила с ребра и споткнулась на дорожке. Но постаралась, как могла вытащить её. Надеюсь, получилось.
Внутренне я чувствую отличие взрослого чемпионата России от юниорского. Маленькие фигуристы всегда смотрят на взрослых спортсменов удивлёнными глазами, мечтающими. И я такой была. Сейчас я выступаю на взрослом чемпионате страны, но для меня это пока что «вау», — приводит слова Усачёвой пресс-служба ФФККР.
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