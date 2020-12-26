Аккаунт ФФККР сделал репост сообщения, в котором говорится, что Трусову засудили на ЧР

Официальный аккаунт Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) в «Инстаграме» сделал репост сообщения, в котором подвергаются критике оценки Александры Трусовой на чемпионате России.



В «сториз» «Инстаграма» одного из фанатских аккаунтов была опубликовано фото Трусовой с подписью «Александру Трусову ограбили! Уже устали от российского судейства! Это всё чёртова шутка! Всё хорошо, королева квадов, удачи, ты можешь сделать это. Удачи в произвольной программе, мы верим в тебя. Не самый лучший подарок на Рождество. Впервые согласен с Плющенко».

Официальный аккаунт ФФККР сделал репост этой записи. Спустя некоторое время она была удалена, однако многочисленные пользователи успели сделать скриншот.



Напомним, за чистый прокат с двойным акселем Трусова получила 75,76 балла, уступив сразу трём ученицам Этери Тутберидзе — Анне Щербаковой, Камиле Валиевой и Дарье Усачёвой.