Евгения Тарасова — о вакцинации от COVID-19: сделала бы, потому что хочу соревноваться

Евгения Тарасова, выступающая в спортивной паре с Владимиром Морозовым, заявила, что согласилась бы пойти на вакцинацию от коронавируса ради допуска на международные турниры.

В сезоне-2020/2021 все соревнования проходят в национальном формате. Единственным неотменённым международным турниром остаётся чемпионат мира.

«Думаю, достаточно требовать справки об отрицательном тесте на коронавирус, сделанном не ранее чем за 72 часа до начала соревнований, как это происходит сейчас. Обязывать людей делать вакцинацию неправильно. С другой стороны, если бы это было обязательно для участия в соревнованиях, то я бы сделала, потому что хочу соревноваться», — передаёт слова Тарасовой корреспондент «Чемпионата» Алексей Адамов.