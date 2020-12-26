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Тарасова — Бузовой: вижу, что ты не хочешь прощаться с профессией фигуристки

Тарасова — Бузовой: вижу, что ты не хочешь прощаться с профессией фигуристки
Фигурное катание / Прочие турниры 0
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила участие певицы и ведущей Ольги Бузовой в телепроекте «Ледниковый период» и достигнутый ею прогресс во владении коньками.

«Оля, поздравляю тебя с тем, что ты в эти годы получила большую-большую радость от знакомства с новой профессией. И я вижу, что ты не хочешь с ней прощаться. И твои мужчины сделали всё для того, чтобы ты в неё влюбилась. Большое вам спасибо за Олькину любовь, за её профессиональные качества, за то, что она счастлива, не плачет и не злится. Спасибо за то, что она хочет ещё и ещё 6,0. Будь счастлива», — сказала Тарасова.

Бузова выступала в дуэте с олимпийским чемпионом Дмитрием Соловьёвым. Поначалу ни один выпуск программы не обходился без падений Бузовой, которая могла кататься только за руку с Соловьёвым. В итоге пара попала в финал.

«Ледниковый период»: Ольга Бузова и Дмитрий Соловьёв — путь к финалу
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