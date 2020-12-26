Нина Мозер поздравила Тарасову и Морозова с победой на чемпионате России

Заслуженный тренер России Нина Мозер, в группе которой занимаются Евгения Тарасова и Владимир Морозов, прокомментировала успех спортивной пары на чемпионате России.

Тарасова и Морозов, которые в сезоне-2020/2021 тренируются под руководством двукратного олимпийского чемпиона Максима Транькова и Сергея Воронова, стали трёхкратными чемпионами России.

«Всё утро говорила, что очень хочу победы Жени, Володи и Максима. Видела их на протяжении двух недель до отъезда на чемпионат России и поняла, что это уже хорошие мастера. На мой взгляд, для них нет соперников в нашей стране по уровню мастерства.

Прекрасная короткая программа. Когда произвольная будет такой же чистой, то им по плечу любая победа. Отдельно хочу поздравить Максима, Сергея с их первой победой. Молодцы!» — приводит слова Мозер РИА «Новости».