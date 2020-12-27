Траньков: не знаю, кто ещё выигрывал ЧР с двумя разными партнёршами и как тренер

Двукратный олимпийский чемпион и тренер Евгении Тарасовой и Владимира Морозова Максим Траньков рассказал об отношении к тренерской деятельности.



«Разочаровался в профессии тренера? Это правда. Просто в моём характере придерживаться принципа — если за что-то взялся, делай это хорошо. Работая с Тарасовой и Морозовым, я, если разобраться, пишу свою личную историю, удовлетворяю собственные амбиции. И не знаю, если честно, есть ли ещё фигурист, который выигрывал чемпионат России с двумя разными партнёршами и делал это как тренер», — приводит слова Транькова «RT на русском».



Напомним, Тарасова и Морозов стали победителями чемпионата России, который проходил с 24 по 26 декабря в Челябинске.

Фигуристы Тарасова и Морозов выиграли чемпионат России среди спортивных пар