«Мы ОПГ». Траньков отреагировал на эмоциональное фото Морозова с чемпионата России

Российский фигурист Владимир Морозов опубликовал на своей странице в «Инстаграме» фотографию, сделанную в ходе чемпионата России, который прошёл в Челябинске с 24 по 27 декабря. Напомним, Морозов и его партнёрша Евгения Тарасова победили в состязаниях спортивных пар.

«Мы больше чем команда. Ребята, спасибо вам за эту победу. Всех с наступающим Новым годом», — подписал он фото.

«Мы ОПГ», — написал в комментариях двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков, тренер Тарасовой и Морозова.

Фото: https://www.instagram.com/p/CJT9UVNJz8V/

«Дальше — больше! Спасибо за победу!» — написал тренер Александр Жулин.

«Умнички! Я за вас очень очень рада», — добавила фигуристка Виктория Синицина.

«Плакали вместе с вами! Счастливы за вас невозможно! Поздравляю, дорогие ребятки!» — написала одна из подписчиц.