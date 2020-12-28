«Мы ОПГ». Траньков отреагировал на эмоциональное фото Морозова с чемпионата России

Российский фигурист Владимир Морозов опубликовал на своей странице в «Инстаграме» фотографию, сделанную в ходе чемпионата России, который прошёл в Челябинске с 24 по 27 декабря. Напомним, Морозов и его партнёрша Евгения Тарасова победили в состязаниях спортивных пар.
«Мы больше чем команда. Ребята, спасибо вам за эту победу. Всех с наступающим Новым годом», — подписал он фото.
«Мы ОПГ», — написал в комментариях двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков, тренер Тарасовой и Морозова.
Фото: https://www.instagram.com/p/CJT9UVNJz8V/
«Дальше — больше! Спасибо за победу!» — написал тренер Александр Жулин.
«Умнички! Я за вас очень очень рада», — добавила фигуристка Виктория Синицина.
«Плакали вместе с вами! Счастливы за вас невозможно! Поздравляю, дорогие ребятки!» — написала одна из подписчиц.
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