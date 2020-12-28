Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Фигурное катание / Новости /

«Мы ОПГ». Траньков отреагировал на эмоциональное фото Морозова с чемпионата России

«Мы ОПГ». Траньков отреагировал на эмоциональное фото Морозова с чемпионата России
Фигурное катание / Чемпионат России 0

Российский фигурист Владимир Морозов опубликовал на своей странице в «Инстаграме» фотографию, сделанную в ходе чемпионата России, который прошёл в Челябинске с 24 по 27 декабря. Напомним, Морозов и его партнёрша Евгения Тарасова победили в состязаниях спортивных пар.

«Мы больше чем команда. Ребята, спасибо вам за эту победу. Всех с наступающим Новым годом», — подписал он фото.

«Мы ОПГ», — написал в комментариях двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков, тренер Тарасовой и Морозова.

Фото: https://www.instagram.com/p/CJT9UVNJz8V/

«Дальше — больше! Спасибо за победу!» — написал тренер Александр Жулин.

«Умнички! Я за вас очень очень рада», — добавила фигуристка Виктория Синицина.

«Плакали вместе с вами! Счастливы за вас невозможно! Поздравляю, дорогие ребятки!» — написала одна из подписчиц.

«Щербакова — героиня!» Японское издание восхитилось выступлениями фигуристок на ЧР
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020