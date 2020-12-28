«Нарядим пальму вместо ёлки». Татьяна Волосожар — о новогодних праздниках в Сочи

Двукратная олимпийская чемпионка в парном катании Татьяна Волосожар, выступавшая в дуэте с будущим мужем Максимом Траньковым, рассказала, как будет отмечать Новый год в Сочи.

«Мы встретим Новый год в Сочи. Нарядим пальму вместо ёлки (шучу).

Ну а пока наслаждаемся всеми видами зимних развлечений. Вот сегодня на каток у дома с Ликусей ходили. А в выходные совершенно случайно попали на новогодний утренник и тоже на льду, кстати.

Видимо, лёд — это наша семейная стихия. Мы его всегда и везде найдём, даже в тёплом и уже таком родном Сочи.

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А вы бы хотели отметить Новый год в тепле? Или обязательно нужны ёлка, сугробы, санки?» — написала Волосожар на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Татьяны Волосожар в «Инстаграме».