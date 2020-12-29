Аделина Сотникова: моя душа выделяет Косторную. Нравится она мне очень

Первая российская олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Аделина Сотникова рассказала о фигуристках, которые её впечатляют. В частности, Аделина призналась, что её поразила 13-летняя Софья Самоделкина.

«Видела я эту девочку. Нереальных спортсменок сейчас готовят тренеры. Когда на это смотришь, не можешь описать эмоции словами. Сейчас настолько уникальные дети, они отдаются всему виду спорта, не боясь ничего, и для них неважно, болит ли что-то у них или нет, они настолько прочувствовали вкус победы, что бальзам на душе всё затмевает.

Моя душа выделяет Косторную. Нравится она мне очень. Своим катанием, высокими прыжками, как она передает программы. Всё есть в этом человеке, что бы на него можно было смотреть, не отрывая глаз.

Видела и Валиеву. Все эти девочки очень талантливы и индивидуальны. Но я бы не спешила петь дифирамбы прямо сейчас. Эти и другие фигуристки гениальные, делают то, что никто не делал до них, они пахари, которые не похожи друг на друга. Я вообще всегда затрудняюсь выделить кого-то одного. Ханю, Чен, русские спортсмены, американские – все настолько разные, что чувство его восприятия больше зависит от каких-то деталей, потому что уровень у всех запредельный", — цитирует Сотникову РИА «Новости».

На прошедшем в Челябинске чемпионате России золото выиграла Анна Щербакова. Второе место заняла Камила Валиева. Тройку призёров замкнула Александра Трусова. Алёна Косторная участия в соревнованиях не принимала.

Сотникова объявила о завершении карьеры в марте 2020 года. Аделина — двукратный серебряный призёр чемпионатов Европы (2013, 2014), чемпионка мира среди юниоров 2011 года, четырёхкратная чемпионка России. В последний раз она выступала в официальных соревнованиях в сезоне-2015/2016.