Семилетний сын Плющенко показал великолепную растяжку. Фото

Саша Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, опубликовал на своей странице в «Инстаграме» фотографии, на которых можно посмотреть, как он выполняет растяжку под руководством тренера.

«Плюс 15 тысяч фолловеров в мою копилку после клипа, но спорт — это моя жизнь! Работа над растяжкой с тренером в новой и очень красивой хореографии «Ангелов Плющенко», — подписал он фото.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Саши Плющенко.

Подписчики семилетнего спортсмена восхитились его гибкостью. Вот что написали они в комментариях к соответствующему посту.

«Маленький, а уже столько талантов!»

«Умничка и трудяга! Растяжка супер».

«Ты такой гибкий! Это хорошо — заниматься спортом с детства».