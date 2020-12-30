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Семилетний сын Плющенко показал великолепную растяжку. Фото

Семилетний сын Плющенко показал великолепную растяжку. Фото
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Саша Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, опубликовал на своей странице в «Инстаграме» фотографии, на которых можно посмотреть, как он выполняет растяжку под руководством тренера.

«Плюс 15 тысяч фолловеров в мою копилку после клипа, но спорт — это моя жизнь! Работа над растяжкой с тренером в новой и очень красивой хореографии «Ангелов Плющенко», — подписал он фото.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Саши Плющенко.

Подписчики семилетнего спортсмена восхитились его гибкостью. Вот что написали они в комментариях к соответствующему посту.

«Маленький, а уже столько талантов!»
«Умничка и трудяга! Растяжка супер».
«Ты такой гибкий! Это хорошо — заниматься спортом с детства».

Источник: сын Плющенко получил психическую травму из-за скандальной публикации
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