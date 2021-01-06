Песков — о Навке: в Америке она полола грядки, мыла туалеты, чтобы заработать на штаны

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, с какими трудностями в США сталкивалась его супруга, олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка, чтобы зарабатывать на жизнь.



«Когда Россия была нищая, она уехала в Америку. Она до сих пор признательна Америке. Она сама рассказывала, что полола грядки, мыла туалеты, чтобы заработать себе на штаны, сходить в ресторан. Она прошла очень сложный путь. Красивой жизни у неё было очень мало», — сказал Песков в эфире передачи «Соловьёв Live».



45-летняя Навка — олимпийская чемпионка (2006) в танцах на льду в паре с Романом Костомаровым, двукратная чемпионка мира (2004, 2005), трёхкратная чемпионка Европы (2004-2006), трёхкратная чемпионка России (2003, 2004, 2006).

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