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Муж Навки Дмитрий Песков: у меня высокая зарплата, жена тоже не бедная

Муж Навки Дмитрий Песков: у меня высокая зарплата, жена тоже не бедная
Фигурное катание / Прочие турниры 0
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что его супруга, олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка, трудится с самых ранних лет.

«Да, конечно, у меня высокая зарплата. Есть куда тратить… дети. Один сейчас к ЕГЭ готовится, а вторая на кружки ездит. Жена у меня не бедная, но она и вкалывает. С четырёх лет она работала, скиталась по миру.

Могу ли я её отговаривать от чего-то? Я не могу этого делать. Я не имею права: она не делает ничего противозаконного, и всё это она делала до меня», — сказал Песков в эфире передачи «Соловьёв Live».

Напомним, 45-летняя Навка — олимпийская чемпионка (2006) в танцах на льду в паре с Романом Костомаровым, двукратная чемпионка мира (2004, 2005), трёхкратная чемпионка Европы (2004-2006), трёхкратная чемпионка России (2003, 2004, 2006).

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