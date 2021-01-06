Тренер Алиева рассказал, как его подопечный тренировался после заражения коронавирусом

Евгений Рукавицын, тренер российского фигуриста Дмитрия Алиева, сообщил, что его подопечный после перенесённого коронавируса восстановил все прыжки. Он рассказал также, как Дмитрий тренировался после того, как его тест на коронавирус дал положительный результат.

«Как только Дима сдал отрицательный тест на коронавирус, он позже остальных прилетел на сбор в Сочи и приступил к тренировкам 17 декабря. Но подготовиться к чемпионату России за пять дней оказалось невозможно.

Он поехал в родной город Ухту на восстановительный сбор, где занимался лыжными гонками, немного — раз в день — фигурным катанием, ОФП и другими видами спорта. Мы очень благодарны за это его родителям.

А 4 января он вышел на лёд в родной академии фигурного катания в Санкт-Петербурге. К настоящему моменту он восстановил все прыжки. Когда наступит ясность по соревнованиям, он начнёт подготовку к ним», – приводит слова Рукавицына «Р-Спорт».