«Это зимняя или летняя фотография?» Медведева заинтриговала подписчиков в соцсетях

Двукратная чемпионка мира и Европы, двукратный призёр Олимпийских игр в женском одиночном катании Евгения Медведева опубликовала на своей странице в «Инстаграме» новую фотографию. На снимке спортсменка, одетая в новогодний пуловер с оленями, лежит на покрытии цвета травы. Волосы Евгении уложены в виде сердечка.
«Не пойму, это зимняя или летняя фотография?» — подписала снимок Медведева.
Фото можно посмотреть на странице Евгении Медведевой в «Инстаграме».
Подписчики разошлись во мнениях, отвечая на вопрос фигуристки.
_pypichki_: «Хоть зимняя, хоть летняя — это офигенная фотография».
dreamcatcherltr: «Демисезонная».
olya_hikari: «Не важно, главное — ты на ней улыбаешься».
sveta.mmsk7: «Это потрясающая фотография!»
misskikki89: «Летняя, потому что улыбка у тебя солнечная».
venera__saifullina: «Это фотография самой красивой девушки на свете».
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