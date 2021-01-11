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«Это зимняя или летняя фотография?» Медведева заинтриговала подписчиков в соцсетях

Двукратная чемпионка мира и Европы, двукратный призёр Олимпийских игр в женском одиночном катании Евгения Медведева опубликовала на своей странице в «Инстаграме» новую фотографию. На снимке спортсменка, одетая в новогодний пуловер с оленями, лежит на покрытии цвета травы. Волосы Евгении уложены в виде сердечка.

«Не пойму, это зимняя или летняя фотография?» — подписала снимок Медведева.

Фото можно посмотреть на странице Евгении Медведевой в «Инстаграме».

Подписчики разошлись во мнениях, отвечая на вопрос фигуристки.

_pypichki_: «Хоть зимняя, хоть летняя — это офигенная фотография».

dreamcatcherltr: «Демисезонная».

olya_hikari: «Не важно, главное — ты на ней улыбаешься».

sveta.mmsk7: «Это потрясающая фотография!»

misskikki89: «Летняя, потому что улыбка у тебя солнечная».

venera__saifullina: «Это фотография самой красивой девушки на свете».