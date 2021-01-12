«Какая чудесная стрижка у Тани!» Подписчики оценили пляжное фото Ягудина и Тотьмяниной
Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин опубликовал свежую фотографию на своей странице в «Инстаграме». На снимке изображены Ягудин и его жена, олимпийская чемпионка 2006 года в парном катании Татьяна Тотьмянина, которые в настоящее время проводят отпуск в Дубае (Объединённые Арабские Эмираты).
«2-й рабочий день 2021-го», — подписал он фотографию.
Посмотреть фотографию можно в «инстаграме» Алексея Ягудина.
Вот что написали подписчики в комментариях к соответствующему посту спортсмена.
«Какая роскошная пара! Какая чудесная стрижка у Тани!»
«Всегда таких вам рабочих дней!»
«Хорошего отдыха! Вы классная пара».
Ранее Тотьмянина показала, как села на колени Ягудину на пляже в Дубае.
Тотьмянина села на колени Ягудину на пляже в Дубае. Фото
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