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«Какая чудесная стрижка у Тани!» Подписчики оценили пляжное фото Ягудина и Тотьмяниной

«Какая чудесная стрижка у Тани!» Подписчики оценили пляжное фото Ягудина и Тотьмяниной
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин опубликовал свежую фотографию на своей странице в «Инстаграме». На снимке изображены Ягудин и его жена, олимпийская чемпионка 2006 года в парном катании Татьяна Тотьмянина, которые в настоящее время проводят отпуск в Дубае (Объединённые Арабские Эмираты).

«2-й рабочий день 2021-го», — подписал он фотографию.

Посмотреть фотографию можно в «инстаграме» Алексея Ягудина.

Вот что написали подписчики в комментариях к соответствующему посту спортсмена.

«Какая роскошная пара! Какая чудесная стрижка у Тани!»
«Всегда таких вам рабочих дней!»
«Хорошего отдыха! Вы классная пара».

Ранее Тотьмянина показала, как села на колени Ягудину на пляже в Дубае.

Тотьмянина села на колени Ягудину на пляже в Дубае. Фото
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