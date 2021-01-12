«Какая чудесная стрижка у Тани!» Подписчики оценили пляжное фото Ягудина и Тотьмяниной

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин опубликовал свежую фотографию на своей странице в «Инстаграме». На снимке изображены Ягудин и его жена, олимпийская чемпионка 2006 года в парном катании Татьяна Тотьмянина, которые в настоящее время проводят отпуск в Дубае (Объединённые Арабские Эмираты).

«2-й рабочий день 2021-го», — подписал он фотографию.

Посмотреть фотографию можно в «инстаграме» Алексея Ягудина.

Вот что написали подписчики в комментариях к соответствующему посту спортсмена.

«Какая роскошная пара! Какая чудесная стрижка у Тани!»

«Всегда таких вам рабочих дней!»

«Хорошего отдыха! Вы классная пара».

Ранее Тотьмянина показала, как села на колени Ягудину на пляже в Дубае.