Заслуженный тренер СССР и России Алексей Мишин, заразившийся коронавирусом, рассказал о самочувствии.
«Говорят, что такие страсти бывают у этого вируса. Но я не очень-то опасаюсь, потому что этот вирус опасен для лиц пожилого возраста с низким иммунитетом. Мне кажется, что я к этой категории не отношусь, потому смотрю на жизнь оптимистично.
Слабость у меня реальная на фоне вируса, но, как говорит моя Таня (жена Татьяна Мишина. – Прим. ред.), это ещё повезло, что он протекает у меня в такой форме», — приводит слова Мишина «Р-Спорт».
Ранее 79-летний Алексей Мишин сообщил, что он заразился коронавирусом в конце декабря или в самом начале января. Вирус могла подхватить в Челябинске, где прошёл чемпионат России по фигурному катанию, и привезти домой супруга тренера.
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