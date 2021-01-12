Заслуженный тренер СССР и России Алексей Мишин, заразившийся коронавирусом, рассказал о самочувствии.



«Говорят, что такие страсти бывают у этого вируса. Но я не очень-то опасаюсь, потому что этот вирус опасен для лиц пожилого возраста с низким иммунитетом. Мне кажется, что я к этой категории не отношусь, потому смотрю на жизнь оптимистично.



Слабость у меня реальная на фоне вируса, но, как говорит моя Таня (жена Татьяна Мишина. – Прим. ред.), это ещё повезло, что он протекает у меня в такой форме», — приводит слова Мишина «Р-Спорт».



Ранее 79-летний Алексей Мишин сообщил, что он заразился коронавирусом в конце декабря или в самом начале января. Вирус могла подхватить в Челябинске, где прошёл чемпионат России по фигурному катанию, и привезти домой супруга тренера.

Тренер Туктамышевой Алексей Мишин заразился коронавирусом. Ему 79 лет