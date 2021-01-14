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Шлеменко: не вижу ничего плохого в бое Железнякова и Плющенко. Лишь бы не дрались на льду

Шлеменко: не вижу ничего плохого в бое Железнякова и Плющенко. Лишь бы не дрались на льду
Фигурное катание / Прочие турниры 0
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Российский боец MMA Александр Шлеменко прокомментировал скандальный конфликт хореографа группы Этери Тутберидзе Алексея Железнякова и двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Напомним, ранее Железняков в грубой форме заявил о желании подраться с Плющенко, а Евгений согласился.

«Тренд Камила Гаджиева «хочешь драться? Дерись в ринге!», наверное, работает. Я нормально к этому отношусь. Если Железняков и Плющенко хотят выяснить отношения, главное, чтобы это не было рукоприкладством в общественных местах или под присмотром камер на льду. Не вижу ничего плохого, если они цивилизованно подерутся в ринге. Наоборот, это положительный пример для многих. Когда это происходит по правилам, то это уже не уличная драка — это настоящая спортивная дуэль», — сказал Шлеменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Конфликт между Железняковым и Плющенко возник после перехода из школы «Самбо-70» в академию «Ангелы Плющенко» Александры Трусовой и Алёны Косторной. Хореограф не стеснялся в выражениях, комментируя случившееся, а Плющенко в ответ назвал Железнякова десятым колесом телеги.

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