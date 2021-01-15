Бойкова и Козловский приглашены на новый командный турнир по фигурному катанию

Чемпионы Европы 2020 года Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, а также Анастасия Мишина и Александр Галлямов приглашены на новый командный турнир по фигурному катанию, который пройдёт в Москве в начале февраля. Об этом сообщила заслуженный тренер СССР и России Тамара Москвина, под чьим руководством занимаются спортсмены.

«Две мои пары готовятся к турниру, они на него приглашены. После чемпионата России был небольшой перерыв на новогодние праздники, как и у всех. А сейчас мы готовимся выступить на февральских соревнованиях. Правил пока не знаем, но с нетерпением ждем соревнований», — приводит слова Москвиной ТАСС.

Напомним, президент ФФККР Александр Горшков рассказал, что федерация планирует организовать командный турнир с участием ведущих фигуристов России. Составы команд будут комплектоваться по итогам чемпионата России, который прошёл в декабре 2020 года в Челябинске. Новый турнир должен пройти в Москве в феврале.