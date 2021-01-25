Ирина Слуцкая: когда я ехала на юниорский ЧМ, мама дала $ 17 и попросила их не тратить

Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы Ирина Слуцкая рассказала продолжение истории о посещении других стран в начале карьеры.
«В 1993 году (на следующий год после Северной Кореи) я поехала на юниорский чемпионат в Америку в Колорадо-Спрингс. Мама дала мне 17 долларов и сказала: «Постарайся их не тратить». Хочу отметить, что это было начало 90-х, доллары в открытую ещё не ходили, поэтому для моей семьи, как и для всех советских людей, это была совсем ещё незнакомая валюта.
В Америке нам дали ещё 90 долларов суточных и отвезли в магазин типа Target — огромный ангар, где было всё: от еды до одежды. Ой, чего я там только не купила!
Себе любимой отхватила кассетный плеер Sony, моднейшую кофту с красным капюшоном, на которой красовалась надпись Red Bull. Купила ботинки чёрт знает из какого материала, но зато с мехом. Маме привезла пижаму размера XXXL.
И самое крутое, что я себе купила, – это была кукла Барби. Мощь! Мало того что это была кукла с длинными белыми волосами, так к ней ещё прилагался спрей и пластмассовый трафарет со звёздочками. Кладёшь ты эту куклу, расправляешь ей волосы, ставишь трафарет, пшикаешь спреем, и через несколько секунд проявляются розовые звёздочки. Потом, правда, я помыла ей голову, всё смылось и больше волосы розовыми не становились», — написала Слуцкая.
Пост доступен в «инстаграме» Ирины Слуцкой.
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