Александра Солдатова — об Алине Загитовой в роли ведущей: умничка, умничка!

Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике россиянка Александра Солдатова оценила работу олимпийский чемпионки Алины Загитовой в роли ведущей «Ледникового периода».
«Умничка, умничка! Учесть, что она младше меня, и вот так выйти на Первый канал, зная, что тебя смотрят миллионы. Я не смотрела все выпуски, но какие-то отрывки, где она говорит, и я знаю на 100%, что это не далось суперлегко, первый раз волнительно. Тем более у неё не так супермного опыта, а тут сразу Первый канал, поэтому она молодец, она хорошо справилась», — сказала Солдатова в интервью YouTube-каналу Василия Конова.
Александра также призналась, что сама хотела бы принять участие в этом шоу.
«Я очень хочу, очень! Я прямо вижу, что когда-нибудь, может, в далёком будущем я, может быть, сама приму участие в этом шоу. А потом открою это интервью и скажу: „Я заранее знала!“ — сказала Солдатова.
- 26 января 2021
-
12:16
-
12:07
-
10:17
-
10:01
-
09:41
-
08:59
-
00:50
- 25 января 2021
-
23:58
-
22:40
-
22:09
-
21:39
-
19:35
-
19:10
-
18:47
-
18:14
-
13:39
-
11:28
-
10:48
-
10:45
-
10:38
-
09:26
- 24 января 2021
-
22:51
-
21:55
-
20:36
-
12:41
-
00:21
- 23 января 2021
-
22:42
-
15:45
-
14:57
-
12:51
-
12:28
-
11:05
- 22 января 2021
-
22:08
-
21:44
-
20:41