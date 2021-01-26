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Александра Солдатова — об Алине Загитовой в роли ведущей: умничка, умничка!

Александра Солдатова — об Алине Загитовой в роли ведущей: умничка, умничка!
Фигурное катание / Прочие турниры 0
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Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике россиянка Александра Солдатова оценила работу олимпийский чемпионки Алины Загитовой в роли ведущей «Ледникового периода».

«Умничка, умничка! Учесть, что она младше меня, и вот так выйти на Первый канал, зная, что тебя смотрят миллионы. Я не смотрела все выпуски, но какие-то отрывки, где она говорит, и я знаю на 100%, что это не далось суперлегко, первый раз волнительно. Тем более у неё не так супермного опыта, а тут сразу Первый канал, поэтому она молодец, она хорошо справилась», — сказала Солдатова в интервью YouTube-каналу Василия Конова.

Александра также призналась, что сама хотела бы принять участие в этом шоу.

«Я очень хочу, очень! Я прямо вижу, что когда-нибудь, может, в далёком будущем я, может быть, сама приму участие в этом шоу. А потом открою это интервью и скажу: „Я заранее знала!“ — сказала Солдатова.

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