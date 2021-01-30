Горшков: ФФККР категорически против повышения возрастного ценза в фигурном катании

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков рассказал об отношении организации к повышению возрастного ценза для фигуристов.



«Из документа ISU следует, что в соответствии с ограничениями по поездкам в Таиланд и ситуацией в мире решение о возможной отмене конгресса-2021 будет принято на следующем заседании совета в начале марта.



Но что касается темы возрастного ценза, то позиция нашей федерации такая: мы категорически против повышения возрастного ценза», – цитирует Горшкова „Р-Спорт“.



Ранее сообщалось, что вопрос повышения возраста участия в международных взрослых соревнованиях с 15 до 17 лет должны рассмотреть на конгрессе Международного союза конькобежцев (ISU), который должен пройти с 31 мая по 4 июня в Таиланде.

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