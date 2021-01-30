Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Фигурное катание / Новости /

Горшков: ФФККР категорически против повышения возрастного ценза в фигурном катании

Горшков: ФФККР категорически против повышения возрастного ценза в фигурном катании
Фигурное катание 0
Аудио-версия:

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков рассказал об отношении организации к повышению возрастного ценза для фигуристов.

«Из документа ISU следует, что в соответствии с ограничениями по поездкам в Таиланд и ситуацией в мире решение о возможной отмене конгресса-2021 будет принято на следующем заседании совета в начале марта.

Но что касается темы возрастного ценза, то позиция нашей федерации такая: мы категорически против повышения возрастного ценза», – цитирует Горшкова „Р-Спорт“.

Ранее сообщалось, что вопрос повышения возраста участия в международных взрослых соревнованиях с 15 до 17 лет должны рассмотреть на конгрессе Международного союза конькобежцев (ISU), который должен пройти с 31 мая по 4 июня в Таиланде.

Шведский фигурист назвал риски нынешнего возрастного ценза для фигурного катания в России
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021