Горшков: ФФККР категорически против повышения возрастного ценза в фигурном катании

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков рассказал об отношении организации к повышению возрастного ценза для фигуристов.
«Из документа ISU следует, что в соответствии с ограничениями по поездкам в Таиланд и ситуацией в мире решение о возможной отмене конгресса-2021 будет принято на следующем заседании совета в начале марта.
Но что касается темы возрастного ценза, то позиция нашей федерации такая: мы категорически против повышения возрастного ценза», – цитирует Горшкова „Р-Спорт“.
Ранее сообщалось, что вопрос повышения возраста участия в международных взрослых соревнованиях с 15 до 17 лет должны рассмотреть на конгрессе Международного союза конькобежцев (ISU), который должен пройти с 31 мая по 4 июня в Таиланде.
- 30 января 2021
-
12:10
-
09:57
-
00:24
- 29 января 2021
-
22:27
-
16:32
-
15:53
-
13:13
-
12:13
-
12:05
-
08:59
-
00:08
- 28 января 2021
-
21:32
-
20:22
-
20:00
-
19:48
-
19:42
-
19:35
-
19:28
-
19:19
-
17:35
-
16:09
-
15:39
-
15:18
-
12:01
- 27 января 2021
-
21:47
-
17:41
-
16:41
-
16:03
-
14:34
-
14:20
-
12:28
-
12:22
-
11:38
-
11:25
-
11:20