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Стало известно, кто рассудит прыжковый турнир на Кубке Первого канала

Стало известно, кто рассудит прыжковый турнир на Кубке Первого канала
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков сообщил, что станет судьёй прыжкового турнира, который пройдёт в рамках Кубка Первого канала. Прыжковый турнир состоится 5 февраля.

«Если ничего не поменяется, то буду судьёй на прыжковом турнире. Не могу судить ничего, кроме прыжкового турнира. Всё остальное — официальные соревнования, и у меня нет категории для этого. Я не сдавал экзамены на судейство и не обладаю такой квалификацией.

Мне интересно попробовать себя в новой роли, я никогда ничего подобного не делал. Хочу получить новые эмоции от формата соревнований. Для меня безумно интересно наблюдать новый формат с новыми правилами», — приводит слова Максима Транькова Sport24.

Стали известны детали формата прыжкового турнира на Кубке Первого канала
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