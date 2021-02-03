Стало известно, кто рассудит прыжковый турнир на Кубке Первого канала

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков сообщил, что станет судьёй прыжкового турнира, который пройдёт в рамках Кубка Первого канала. Прыжковый турнир состоится 5 февраля.

«Если ничего не поменяется, то буду судьёй на прыжковом турнире. Не могу судить ничего, кроме прыжкового турнира. Всё остальное — официальные соревнования, и у меня нет категории для этого. Я не сдавал экзамены на судейство и не обладаю такой квалификацией.

Мне интересно попробовать себя в новой роли, я никогда ничего подобного не делал. Хочу получить новые эмоции от формата соревнований. Для меня безумно интересно наблюдать новый формат с новыми правилами», — приводит слова Максима Транькова Sport24.